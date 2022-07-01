BlueHalo Salarii

Salariul de la BlueHalo variază de la $110,129 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $246,225 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BlueHalo . Ultima actualizare: 8/31/2025