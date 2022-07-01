BlueHalo Salarii

Director de Companii
Salariul de la BlueHalo variază de la $110,129 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $246,225 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BlueHalo. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
Median $120K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Hardware
Median $203K
Designer de Produs
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Program Tehnic
$246K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BlueHalo este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $246,225. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BlueHalo este $161,500.

