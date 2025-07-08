BlueDot Salarii

Director de Companii
Salariul de la BlueDot variază de la $64,974 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $112,110 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BlueDot. Ultima actualizare: 8/31/2025

Data Scientist
$79.1K
Analist Financiar
$65K
Designer de Produs
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54
Manager de Produs
$112K
Inginer Software
$109K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BlueDot este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $112,110. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BlueDot este $88,271.

Alte Resurse