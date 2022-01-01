Director de Companii
BlueCat
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

BlueCat Salarii

Salariul de la BlueCat variază de la $74,625 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $254,720 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BlueCat. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Designer de Produs
$74.6K
Manager de Produs
$129K
Vânzări
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Inginer Software
$255K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BlueCat este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $254,720. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BlueCat este $130,417.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru BlueCat

Companii Similare

  • SOTI
  • Avigilon
  • Bosch Global
  • BlueDot
  • FLIR Systems
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse