Blue Origin Salarii

Intervalul salarial Blue Origin variază de la $90,000 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $249,312 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Blue Origin. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer Mecanic
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Inginer de calitate

Inginer de producție

Inginer termist

Inginer CAE

Inginer de Software
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de sisteme

Inginer de Hardware
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Inginer de hardware încorporat

Inginer Aerospațial
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Manager de Program Tehnic
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Manager de proiect tehnic

Manager de Produs
L3 $151K
L4 $249K
Inginer de Materiale
L2 $120K
L3 $140K
Inginer Electrician
Median $200K
Analist de Afaceri
Median $90K
Manager de Proiect
Median $146K
Operațiuni de Afaceri
$102K
Inginer Chimist
$91.5K
Inginer de Control
$171K
Dezvoltare Corporativă
$246K
Analist de Date
$164K
Manager de Științe de Date
$244K
Analist Financiar
$154K
Resurse Umane
$136K
Tehnolog IT
$198K
Designer de Produs
$218K
Manager de Program
$225K
Recrutor
$99.3K
Analist de Securitate Cibernetică
$150K
Manager de Inginerie Software
$212K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Blue Origin este Manager de Produs at the L4 level cu o compensație totală anuală de $249,312. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blue Origin este $151,333.

