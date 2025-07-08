Blue Cross Blue Shield of Michigan Salarii

Salariul de la Blue Cross Blue Shield of Michigan variază de la $64,521 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $153,326 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blue Cross Blue Shield of Michigan . Ultima actualizare: 8/31/2025