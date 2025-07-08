Director de Companii
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts Salarii

Salariul de la Blue Cross Blue Shield of Massachusetts variază de la $68,904 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $169,540 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blue Cross Blue Shield of Massachusetts. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Analist de Afaceri
$170K
Designer de Produs
$68.9K
Manager de Produs
$137K

Manager de Proiect
$119K
Întrebări frecvente

El puesto con mayor remuneración reportado en Blue Cross Blue Shield of Massachusetts es Analist de Afaceri at the Common Range Average level con una compensación total anual de $169,540. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Cross Blue Shield of Massachusetts es $128,300.

Alte Resurse