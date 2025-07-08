Director de Companii
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salarii

Salariul de la Blue Cross and Blue Shield of Kansas variază de la $90,450 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $140,700 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Analist de Date
$103K
Data Scientist
$141K
Inginer Software
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Blue Cross and Blue Shield of Kansas este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $140,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blue Cross and Blue Shield of Kansas este $103,490.

