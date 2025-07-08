Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salarii

Salariul de la Blue Cross and Blue Shield of Kansas variază de la $90,450 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $140,700 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blue Cross and Blue Shield of Kansas . Ultima actualizare: 8/31/2025