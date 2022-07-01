Director de Companii
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Salarii

Salariul de la Blue Canyon Technologies variază de la $85,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $194,025 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blue Canyon Technologies. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Hardware
$194K
Inginer Mecanic
$180K
Inginer Software
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manager Inginerie Software
$184K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Blue Canyon Technologies este Inginer Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $194,025. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blue Canyon Technologies este $182,104.

Alte Resurse