Compensația pentru Inginer Software in India la Bloomreach variază de la ₹4.67M pe year pentru Software Engineer la ₹6.12M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹5.18M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bloomreach. Ultima actualizare: 10/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
