Bloomberg Data Architect Salarii în New York City Area

Ultima actualizare: 10/7/2025

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Bloomberg, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Architect la Bloomberg in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $342,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bloomberg pentru rolul de Data Architect in New York City Area este $264,000.

