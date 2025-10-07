Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Greater London Area la Bloomberg variază de la £94.9K pe year pentru Software Engineer la £177K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater London Area totalizează £149K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bloomberg. Ultima actualizare: 10/7/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Bloomberg, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)