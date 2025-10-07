Director de Companii
Bloomberg
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Designer Interacțiuni

Bloomberg Designer Interacțiuni Salarii

Compensația pentru Designer Interacțiuni in United States la Bloomberg variază de la $218K pe year pentru Product Designer la $272K pe year pentru Senior Product Designer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $225K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bloomberg. Ultima actualizare: 10/7/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Bloomberg, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer Interacțiuni la Bloomberg in United States ajunge la o compensație totală anuală de $335,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bloomberg pentru rolul de Designer Interacțiuni in United States este $232,000.

Alte Resurse