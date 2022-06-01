Directorul Companiilor
Bloom Energy
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Bloom Energy Salarii

Intervalul salarial Bloom Energy variază de la $9,535 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $306,525 pentru Inginer Chimist la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bloom Energy. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Biomecanic
$225K
Inginer Chimist
$307K
Inginer de Control
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analist de Date
$9.5K
Specialist în Științe de Date
$119K
Inginer Electrician
$170K
Analist Financiar
$157K
Inginer de Hardware
$236K
Inginer Mecanic
$164K
Vânzări
$289K
Inginer de Software
$72.4K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Bloom Energy este Inginer Chimist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $306,525. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bloom Energy este $163,815.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Bloom Energy

Companii Asoc

  • Broadcom
  • Box
  • Snowflake
  • Confluent
  • Aurora
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse