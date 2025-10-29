Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Canada la Blockthrough variază de la CA$168K la CA$235K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Blockthrough. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

CA$182K - CA$221K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$168KCA$182KCA$221KCA$235K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Blockthrough in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$235,072. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blockthrough pentru rolul de Manager Inginerie Software in Canada este CA$168,198.

