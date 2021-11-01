Director de Companii
Blockchain.com
Blockchain.com Salarii

Salariul de la Blockchain.com variază de la $107,529 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $231,985 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blockchain.com. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $108K

Inginer Date

Dezvoltare Afaceri
$149K
Data Scientist
$201K

Marketing
$142K
Designer de Produs
$177K
Manager Design de Produs
$180K
Manager Inginerie Software
$179K
Manager Program Tehnic
$232K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Blockchain.com, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

