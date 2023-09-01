Director de Companii
Blinkit
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Blinkit Salarii

Salariul de la Blinkit variază de la $1,656 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $84,834 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blinkit. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Median $47.8K
Manager de Produs
Median $43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Contabil
$1.7K
Asistent Administrativ
$4.8K
Manager Operațiuni de Afaceri
$44K
Analist de Afaceri
$24.6K
Analist de Date
$20.6K
Resurse Umane
$4.4K
Manager de Program
$14K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Blinkit este Inginer Software at the Software Engineer 3 level cu o compensație totală anuală de $84,834. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blinkit este $29,655.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Blinkit

Companii Similare

  • Amazon
  • Microsoft
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse