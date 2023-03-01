Blinkist Salarii

Salariul de la Blinkist variază de la $49,575 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $165,219 pentru un Șef de Cabinet la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blinkist . Ultima actualizare: 9/6/2025