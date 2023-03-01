Director de Companii
Blinkist
Blinkist Salarii

Salariul de la Blinkist variază de la $49,575 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $165,219 pentru un Șef de Cabinet la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blinkist. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Median $76.2K
Șef de Cabinet
$165K
Resurse Umane
$53.4K

Marketing
$49.6K
Manager de Produs
$115K
Manager Inginerie Software
$95.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Blinkist este Șef de Cabinet at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $165,219. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blinkist este $85,814.

