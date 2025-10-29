Director de Companii
Compensația totală medie pentru Analist de Date in Argentina la Blend360 variază de la ARS 59.84M la ARS 81.92M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Blend360. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

ARS 64.82M - ARS 76.93M
Argentina
Interval Comun
Interval Posibil
ARS 59.84MARS 64.82MARS 76.93MARS 81.92M
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+ARS 76.51M
Robinhood logo
+ARS 117.4M
Stripe logo
+ARS 26.38M
Datadog logo
+ARS 46.17M
Verily logo
+ARS 29.02M
Care sunt nivelurile de carieră la Blend360?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Blend360 in Argentina ajunge la o compensație totală anuală de ARS 81,917,849. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blend360 pentru rolul de Analist de Date in Argentina este ARS 59,835,646.

