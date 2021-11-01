Director de Companii
Blend360 Salarii

Salariul de la Blend360 variază de la $23,422 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $160,800 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blend360. Ultima actualizare: 9/5/2025

$160K

Data Scientist
Median $23.4K
Inginer Software
Median $31.6K

Inginer Date

Analist de Afaceri
Median $100K

Analist de Date
$53.7K
Manager Data Science
$161K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

