Blankfactor Salarii

Salariul de la Blankfactor variază de la $23,623 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $180,900 pentru un Information Technologist (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blankfactor. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Data Scientist
$60.3K
Information Technologist (IT)
$181K
Inginer Software
$23.6K

Manager Inginerie Software
$112K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Найвищеоплачувана позиція в Blankfactor - це Information Technologist (IT) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $180,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Blankfactor складає $85,994.

