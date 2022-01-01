Blackstone Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Blackstone variază de la $40,903 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $300,000 pentru Capitalist de Risc la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Blackstone. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Analyst $147K
Associate $168K
Vice President $261K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Analist Financiar
Median $110K
Capitalist de Risc
Median $300K

Asociat

Analist

Specialist în Științe de Date
Median $150K
Manager de Produs
Median $155K
Analist de Date
Median $135K
Analist de Afaceri
$40.9K
Dezvoltare de Afaceri
$133K
Succes la Clienți
$109K
Tehnolog IT
$139K
Banker de Investiții
$168K
Juridic
$219K
Marketing
$199K
Manager de Proiect
$48K
Analist de Securitate Cibernetică
$136K
Manager de Inginerie Software
$207K
Arhitect de Soluții
$60.6K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

