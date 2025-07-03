Blacklane Salarii

Salariul de la Blacklane variază de la $40,542 în compensație totală pe an pentru un Manager de Program la nivelul inferior până la $153,263 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blacklane . Ultima actualizare: 10/10/2025