Director de Companii
Blacklane
Blacklane Salarii

Salariul de la Blacklane variază de la $40,542 în compensație totală pe an pentru un Manager de Program la nivelul inferior până la $153,263 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blacklane. Ultima actualizare: 10/10/2025

Inginer Software
Median $87.9K
Manager Operațiuni de Afaceri
$64.4K
Analist de Date
$73K

Operațiuni Marketing
$153K
Manager de Produs
$105K
Manager de Program
$40.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Blacklane este Operațiuni Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $153,263. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blacklane este $80,442.

