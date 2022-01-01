Director de Companii
Blackbaud
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Blackbaud Salarii

Salariul de la Blackbaud variază de la $41,650 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $223,875 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blackbaud. Ultima actualizare: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Staff B $116K
Senior B $136K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $98.1K
Manager de Proiect
Median $106K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Manager Inginerie Software
Median $180K
Analist de Afaceri
$81.3K
Dezvoltare Afaceri
$62.3K
Servicii Clienți
$41.7K
Resurse Umane
$224K
Designer de Produs
$101K
Vânzări
$95.7K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Blackbaud, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Blackbaud este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $223,875. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Blackbaud este $100,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Blackbaud

Companii Similare

  • ManTech
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse