Blackbaud Salarii

Salariul de la Blackbaud variază de la $41,650 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $223,875 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Blackbaud . Ultima actualizare: 11/17/2025