Directorul Companiilor
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Salarii

Intervalul salarial Black Sesame Technologies variază de la $85,224 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $193,800 pentru Inginer de Hardware la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Black Sesame Technologies. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $190K
Inginer de Hardware
$194K
Resurse Umane
$85.2K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Black Sesame Technologies este Inginer de Hardware at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $193,800. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Black Sesame Technologies este $190,000.

