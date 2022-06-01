BJC HealthCare Salarii

Directorul Companiilor
BJC HealthCare
Intervalul salarial BJC HealthCare variază de la $79,600 în compensație totală anuală pentru Arhitect de Soluții la capătul de jos la $125,625 pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BJC HealthCare. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Analist de Afaceri
$97.5K
Analist de Date
$98.9K
Analist de Securitate Cibernetică
$126K

Arhitect de Soluții
$79.6K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BJC HealthCare este Analist de Securitate Cibernetică at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $125,625. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BJC HealthCare este $98,210.

