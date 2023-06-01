Bitvavo Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Bitvavo variază de la $77,652 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $137,703 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bitvavo. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $104K

Inginer de software backend

Specialist în Științe de Date
$77.7K
Manager de Produs
$130K

Manager de Proiect
$138K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Bitvavo este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $137,703. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bitvavo este $117,110.

