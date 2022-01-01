Director de Companii
Bittrex
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Bittrex Salarii

Salariul de la Bittrex variază de la $170,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $232,155 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bittrex. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
$232K
Recrutor
$184K
Inginer Software
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Didžiausią atlyginimą Bittrex gauna Manager de Produs at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $232,155. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bittrex yra $184,075.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Bittrex

Companii Similare

  • Figure
  • Braintree
  • YipitData
  • BitGo
  • Ocrolus
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse