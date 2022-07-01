BioXcel Therapeutics Salarii

Director de Companii
Salariul de la BioXcel Therapeutics variază de la $99,818 în compensație totală pe an pentru un Manager Știința Datelor la nivelul inferior până la $102,008 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la BioXcel Therapeutics. Ultima actualizare: 11/20/2025

Manager Știința Datelor
$99.8K
Inginer Software
$102K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la BioXcel Therapeutics este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $102,008. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BioXcel Therapeutics este $100,913.

