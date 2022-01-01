Director de Companii
Bio-Techne
Bio-Techne Salarii

Salariul de la Bio-Techne variază de la $84,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $157,785 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bio-Techne. Ultima actualizare: 10/9/2025

$160K

Inginer Software
Median $84K
Data Scientist
$121K
Inginer Mecanic
$158K

Manager de Program
$121K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Bio-Techne is Inginer Mecanic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $157,785. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bio-Techne is $120,747.

