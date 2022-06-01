BigBear.ai Salarii

Intervalul salarial BigBear.ai variază de la $109,450 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $173,865 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BigBear.ai . Ultima actualizare: 8/19/2025