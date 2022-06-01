Directorul Companiilor
BigBear.ai
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

BigBear.ai Salarii

Intervalul salarial BigBear.ai variază de la $109,450 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $173,865 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BigBear.ai. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $118K

Inginer de software full-stack

Succes la Clienți
$171K
Specialist în Științe de Date
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Designer de Produs
$174K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BigBear.ai este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $173,865. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BigBear.ai este $144,363.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru BigBear.ai

Companii Asoc

  • Rippling
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Lattice
  • Plaid
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse