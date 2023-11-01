Directorul Companiilor
BIC Salarii

Intervalul salarial BIC variază de la $48,878 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $219,708 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BIC. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Analist de Date
$75.9K
Manager de Program
$220K
Inginer de Software
$48.9K

Manager de Inginerie Software
$122K
Întrebări Frecvente

El rol con mayor salario reportado en BIC es Manager de Program at the Common Range Average level con una compensación total anual de $219,708. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BIC es $98,734.

