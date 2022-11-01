BHP Salarii

Intervalul salarial BHP variază de la $58,621 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $194,281 pentru Contabil la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BHP . Ultima actualizare: 8/19/2025