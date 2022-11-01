Directorul Companiilor
BHP Salarii

Intervalul salarial BHP variază de la $58,621 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $194,281 pentru Contabil la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BHP. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $103K

Inginer de software full-stack

Contabil
$194K
Dezvoltare Corporativă
$121K

Specialist în Științe de Date
$128K
Inginer Geolog
$156K
Inginer de Hardware
$78.5K
Tehnolog IT
$88.5K
Inginer Mecanic
$138K
Designer de Produs
$101K
Manager de Produs
$142K
Manager de Proiect
$159K
Vânzări
$58.6K
Arhitect de Soluții
$94.2K
Manager de Program Tehnic
$181K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BHP este Contabil at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $194,281. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BHP este $124,515.

