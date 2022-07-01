Directorul Companiilor
Bestow
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Bestow Salarii

Intervalul salarial Bestow variază de la $34,423 în compensație totală anuală pentru Inginer Constructor la capătul de jos la $172,891 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bestow. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Constructor
$34.4K
Designer de Produs
$134K
Manager de Produs
$173K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Inginer de Software
$125K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Bestow este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $172,891. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bestow este $129,875.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Bestow

Companii Asoc

  • Fidelity Investments
  • United Airlines
  • State Farm
  • Liberty Mutual
  • John Hancock
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse