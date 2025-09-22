Director de Companii
Bessemer Venture Partners
Bessemer Venture Partners Capitalist de Risc Salarii

Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la Bessemer Venture Partners variază de la $224K la $319K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bessemer Venture Partners. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$254K - $289K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$224K$254K$289K$319K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Bessemer Venture Partners?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Capitalist de Risc la Bessemer Venture Partners in United States ajunge la o compensație totală anuală de $318,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bessemer Venture Partners pentru rolul de Capitalist de Risc in United States este $224,100.

