Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Pachetul median de compensație pentru Capitalist de Risc in United States la Berkeley Research Group totalizează $100K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Berkeley Research Group. Ultima actualizare: 9/21/2025

Pachetul Median
company icon
Berkeley Research Group
Associate
New York, NY
Total pe an
$100K
Nivel
L1
Salariu de bază
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Berkeley Research Group?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Asociat

Întrebări frecvente

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Capitalist de Risc ที่ Berkeley Research Group in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $100,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Berkeley Research Group สำหรับตำแหน่ง Capitalist de Risc in United States คือ $100,000

