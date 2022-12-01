Directorul Companiilor
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Salarii

Intervalul salarial Berkeley Research Group variază de la $62,310 în compensație totală anuală pentru Asistent Administrativ la capătul de jos la $233,825 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Berkeley Research Group. Ultima actualizare: 8/13/2025

$160K

Consultant în Management
Median $100K
Asistent Administrativ
$62.3K
Inginer de Software
$234K

Capitalist de Risc
$101K

Asociat

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Berkeley Research Group is Inginer de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group is $100,250.

