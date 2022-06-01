Berkadia Salarii

Director de Companii
Salariul de la Berkadia variază de la $9,652 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Berkadia. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $120K
Analist Financiar
Median $9.7K
Data Scientist
$201K

Designer de Produs
$117K
Manager de Produs
$44.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Berkadia este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Berkadia este $116,580.

