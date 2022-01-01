Director de Companii
Bentley Systems
Bentley Systems Salarii

Salariul de la Bentley Systems variază de la $8,861 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $112,435 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bentley Systems. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $88.7K

Inginer Software Full-Stack

Vânzări
Median $100K
Servicii Clienți
$49K

Data Scientist
$90.5K
Consultant în Management
$50.6K
Marketing
$78.6K
Inginer Mecanic
$25.5K
Designer de Produs
$64.3K
Manager de Produs
$99.2K
Manager de Proiect
$108K
Analist Securitate Cibernetică
$99.5K
Manager Inginerie Software
$112K
Redactor Tehnic
$8.9K
Întrebări frecvente

De best betaalde functie gerapporteerd bij Bentley Systems is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $112,435. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bentley Systems is $88,740.

