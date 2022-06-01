Directorul Companiilor
BenQ
BenQ Salarii

Intervalul salarial BenQ variază de la $21,449 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $32,017 pentru Analist de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BenQ. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer de Software
Median $32K
Analist de Afaceri
$32K
Dezvoltare de Afaceri
$25.8K

Manager de Produs
$21.4K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at BenQ is Analist de Afaceri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $32,017. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BenQ is $28,910.

