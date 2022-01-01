Benevity Salarii

Salariul de la Benevity variază de la $40,275 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $128,036 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Benevity . Ultima actualizare: 11/14/2025