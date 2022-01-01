Director de Companii
Benevity
Benevity Salarii

Salariul de la Benevity variază de la $40,275 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $128,036 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Benevity. Ultima actualizare: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inginer Software
Median $91.3K

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
Median $87.3K
Manager de Produs
Median $92.3K

Manager Inginerie Software
Median $128K
Analist de Afaceri
$72.3K
Servicii Clienți
$40.3K
Manager de Program
$58.9K
Arhitect de Soluții
$91.5K
Manager Program Tehnic
$53.9K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Benevity, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Benevity este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $128,036. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Benevity este $87,266.

