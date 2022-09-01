Director de Companii
Bending Spoons
Bending Spoons Salarii

Salariul de la Bending Spoons variază de la $55,272 în compensație totală pe an pentru un Marketing in Italy la nivelul inferior până la $154,372 pentru un Data Scientist in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Bending Spoons. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $83.8K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
$71.3K
Analist de Date
$65.6K

Data Scientist
$154K
Marketing
$55.3K
Manager de Produs
$59.7K
Recrutor
$86K
Întrebări frecvente

Bending Spoonsで報告されている最高給与の職種はデータサイエンティスト at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$154,372です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Bending Spoonsで報告されている年間総報酬の中央値は$71,324です。

