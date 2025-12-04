Director de Companii
BenchSci
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

BenchSci Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Canada la BenchSci totalizează CA$149K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la BenchSci. Ultima actualizare: 12/4/2025

Pachetul Median
company icon
BenchSci
Full-Stack Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total pe an
$108K
Nivel
Senior
Salariu de bază
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la BenchSci?
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La BenchSci, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Inginer Machine Learning

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la BenchSci in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$204,347. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BenchSci pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$148,820.

Alte Resurse

