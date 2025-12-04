Director de Companii
BenchSci
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist Securitate Cibernetică

  • Toate salariile Analist Securitate Cibernetică

BenchSci Analist Securitate Cibernetică Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la BenchSci variază de la CA$139K la CA$190K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la BenchSci. Ultima actualizare: 12/4/2025

Compensația Totală Medie

$108K - $130K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
$101K$108K$130K$137K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Securitate Cibernetică contribuțiis la BenchSci pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La BenchSci, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Securitate Cibernetică oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Securitate Cibernetică la BenchSci ajunge la o compensație totală anuală de CA$189,970. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BenchSci pentru rolul de Analist Securitate Cibernetică este CA$139,202.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru BenchSci

Companii Similare

  • Snap
  • LinkedIn
  • Square
  • Flipkart
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.