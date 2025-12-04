Director de Companii
Benchling
  • Salarii
  • Vânzări

  • Toate salariile Vânzări

Benchling Vânzări Salarii

Pachetul median de compensație pentru Vânzări in United States la Benchling totalizează $95K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Benchling.

Pachetul Median
company icon
Benchling
Sales Development Representative
San Francisco, CA
Total pe an
$65K
Nivel
L2
Salariu de bază
$65K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Benchling?
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Benchling, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Benchling in United States ajunge la o compensație totală anuală de $125,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Benchling pentru rolul de Vânzări in United States este $65,000.

Alte Resurse

