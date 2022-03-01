Directorul Companiilor
Bench Accounting
Bench Accounting Salarii

Intervalul salarial Bench Accounting variază de la $56,060 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $199,826 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bench Accounting. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer de Software
Median $102K

Inginer de software full-stack

Designer de Produs
Median $76.5K
Servicii pentru Clienți
$57.3K

Manager de Produs
Median $75K
Vânzări
$56.1K
Manager de Inginerie Software
$200K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Bench Accounting is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,826. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bench Accounting is $75,747.

