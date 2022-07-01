Directorul Companiilor
BEN
BEN Salarii

Intervalul salarial BEN variază de la $109,450 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $224,400 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai BEN. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Analist de Date
$115K
Manager de Științe de Date
$224K
Specialist în Științe de Date
$109K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la BEN este Manager de Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $224,400. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la BEN este $115,420.

