Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Quality Assurance (QA) in Russia la Bell Integrator totalizează RUB 1.3M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bell Integrator. Ultima actualizare: 11/11/2025

Pachetul Median
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 1.3M
Nivel
Middle
Salariu de bază
RUB 1.3M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.77M
Robinhood logo
+RUB 7.32M
Stripe logo
+RUB 1.64M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Quality Assurance (QA) la Bell Integrator in Russia ajunge la o compensație totală anuală de RUB 3,195,886. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bell Integrator pentru rolul de Inginer Software Quality Assurance (QA) in Russia este RUB 1,303,983.

Alte Resurse