Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Moscow Metro Area la Bell Integrator totalizează RUB 1.89M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Bell Integrator. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 1.89M
Nivel
Senior
Salariu de bază
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Bell Integrator?
Inginer Software Frontend

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Bell Integrator in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 3,138,099. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bell Integrator pentru rolul de Inginer Software in Moscow Metro Area este RUB 1,886,014.

