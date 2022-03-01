Directorul Companiilor
Belcan
Belcan Salarii

Intervalul salarial Belcan variază de la $54,018 în compensație totală anuală pentru Inginer Aerospațial la capătul de jos la $120,600 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Belcan. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer Mecanic
Median $105K
Inginer de Software
Median $68.9K
Inginer Aerospațial
$54K

Resurse Umane
Median $100K
Tehnolog IT
$80.4K
Manager de Program Tehnic
$121K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Belcan este Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $120,600. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Belcan este $90,200.

