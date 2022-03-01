Belcan Salarii

Intervalul salarial Belcan variază de la $54,018 în compensație totală anuală pentru Inginer Aerospațial la capătul de jos la $120,600 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Belcan . Ultima actualizare: 8/25/2025