Beekeeper Salarii

Intervalul salarial Beekeeper variază de la $121,787 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $294,000 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Beekeeper. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
$135K
Designer de Produs
$294K
Inginer de Software
$122K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Beekeeper este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $294,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Beekeeper este $135,256.

